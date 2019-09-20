"Страсбур" обыграл "Нант" в матче 6-го тура чемпионата Франции

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"Страсбур" обыграл "Нант" в матче 6-го тура чемпионата Франции

"Страсбур" обыграл "Нант" в матче 6-го тура чемпионата Франции. 

В составе хозяев голы забили Димитри Льенар и Людовик Ажорк, реализовавший пенальти. У гостей отметился Калифа Кулибали.

"Страсбур" - "Нант" - 2:1 (1:0)

Голы: Кулибали, 28, - 0:1, Льенар, 66 - 1:1,  Ажорк, 89 (пенальти) - 2:1.

"Нант" в турнирной таблице Лиги 1 занял 4 место, "Страсбур" поднялся на 13 позицию.

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