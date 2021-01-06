"Страсбур" отклонил предложение "Милана" по своему защитнику

"Милан" хочет подписать защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "россонери" предложили за 20-летнего игрока 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Однако "Страсбур" требует 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в "Милан", что может повлиять на переговоры.

В этом сезоне Симакан провел 17 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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