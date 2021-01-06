"Страсбур" отклонил предложение "Милана" по своему защитнику

Теги мохамед симаканстрасбурмилантрансферы

"Страсбур" отклонил предложение "Милана" по своему защитнику

"Милан" хочет подписать защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "россонери" предложили за 20-летнего игрока 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Однако "Страсбур" требует 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в "Милан", что может повлиять на переговоры.

В этом сезоне Симакан провел 17 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: "Милан" нацелился на французского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100

Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов