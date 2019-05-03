"Страсбур" отобрал очки у "Марселя" в матче Лиги 1

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"Страсбур" отобрал очки у "Марселя" в матче Лиги 1

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Валера Жермена хозяева ответили мячом Кевина Лалы.

"Марсель" остался на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбур" поднялся на 9-ю позицию.

"Страсбур" – "Марсель" - 1:1 (0:0)
Голы: Жермен, 47 - 0:1, Лала, 65 - 1:1

"Марсель": Манданда, Рами (Амави, 80), Сакаи, Чалета-Цар, Луис Густаво, Камара, Стротман (Н`Жи, 85), Окампос, Лопес, Жермен, Балотелли (Пайет, 79).

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