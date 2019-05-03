"Страсбур" отобрал очки у "Марселя" в матче Лиги 1
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Валера Жермена хозяева ответили мячом Кевина Лалы.
"Марсель" остался на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбур" поднялся на 9-ю позицию.
"Страсбур" – "Марсель" - 1:1 (0:0)
Голы: Жермен, 47 - 0:1, Лала, 65 - 1:1
"Марсель": Манданда, Рами (Амави, 80), Сакаи, Чалета-Цар, Луис Густаво, Камара, Стротман (Н`Жи, 85), Окампос, Лопес, Жермен, Балотелли (Пайет, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|35
|55
|6
|Монпелье
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Страсбур
|35
|46
|10
|Ним
|34
|46
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24