"Страсбур" победил "Анжер" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на выезде обыграл "Анжер" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Кевин Гамейро.
"Страсбур", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. От 4-го места, которое дает путевку в Лигу чемпионов, клуб отстает на одно очко. "Анжер" с 29 очками остался на 13-й позиции.
"Анжер" – "Страсбур" - 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро, 11 - 0:1
"Анжер": Петкович, Траоре, Тома (Эбосс, 74), Менди, Думбия, Кабо, Фюльжени, Бенталеб, Унаи (Капель, 66), Буфаль, Баокен (Чо, 66).
"Страсбур": Зельс, Гильбер (Филя, 87), Джику, Ньямси, Перрен, Лиэнар (Каси, 69), Прцич, Томассон, Сиссоко (Белльгард, 69), Гамейро (Диалло, 80), Ажорк.
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