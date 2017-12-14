"Страсбур" - ПСЖ - 2:4 (обзор)

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"Страсбур" - ПСЖ - 2:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка французской лиги, в котором ПСЖ в гостях обыграл "Страсбур".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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