"Страсбур" расписал результативную ничью с "Марселем"

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем". После этого матча "Страсбур" остался на 19 месте в Лиге 1, марсельцы поднялись на четвертую позицию.

"Страсбур" – "Марсель" - 3:3 (1:1)

Голы: Пайе, 5 - 0:1, Ахолу, 31 - 1:1, Коне, 48 (автогол) - 1:2, Коне, 60 - 2:2, Лиэнар, 74 - 3:2, Митроглу, 88 - 3:3

"Страсбур": Камара, Сека, Лала, Сальмье, Коне, Ахолу, Гонсалвес (Гримм, 81), Мартен, Лиэнар (Сако, 89), Терье, Да Кошта (Баокен, 69).

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Сакаи (Лопес, 85), Рами, Товен (Жермен, 77), Замбо-Ангисса, Сансон, Пайет, Н`Жи (Сарр, 46), Митроглу.

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