"Страсбур" разгромил "Лилль"
В матче второго тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле разгромил "Лилль". Мячи на счету Жона Мартена, Димитри Лиэнара и Жереми Гримма.
"Страсбур" - "Лилль" - 3:0 (0:0)
Голы: Мартен, 74 - 1:0, Лиэнар, 82 (с пенальти) - 2:0, Гримм, 88 - 3:0
"Страсбур": Камара, Манган, Мартинес, Лала, Сальмье (Лиэнар, 71), Сако, Ахолу, Мартен, Корнье (Гримм, 85), Саади, Да Кошта (Гонсалвес, 60).
"Лилль": Меньян, Иэ, Алонсо, Малькюи (Тиаго Майя, 19), Балло (Куаме, 37), Тиаго Мендес (Биссума, 12), Амаду, Эль-Гази, Луис Араужо, Бензия, де Превиль.
Удаление: Меньян (63). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар отмечает дебют голом, ПСЖ крупно обыгрывает "Генгам"
-
Сумашествие в Риме: "Лацио" вырывает победу у "Ювентуса" в битве за Суперкубок
-
"Зенит" разгромил "Ахмат", единолично возглавив турнирную таблицу
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона
-
Вопреки ожиданиям: "Локомотив" уступил "Тосно"
Лента новостей
-
"Барселона" - "Реал" - 1:3 (обзор)
-
Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании
-
Асенсио забил третий гол "Реала" в матче
-
Роналду красивым ударом вывел "Реал" вперед и через несколько минут был удален
-
Месси сравнивает счет с пенальти
-
"Генгам" - ПСЖ - 0:3 (обзор)
-
Пике забил автогол в матче за Суперкубок Испании
-
"Ювентус" - "Лацио" - 2:3 (обзор)
-
Кокорин: "Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу"
-
Неймар отмечает дебют голом, ПСЖ крупно обыгрывает "Генгам"
-
Сумашествие в Риме: "Лацио" вырывает победу у "Ювентуса" в битве за Суперкубок
-
Неймар отметился голевой передачей и голом в матче с "Генгамом"
-
"Галатасарай" интересуется Фегули
-
Матич: "Надеюсь, продолжим в таком же духе"
-
Манчини: "Даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском"
-
"Краснодар" - "Амкар" - 1:1 (обзор)
-
"Олимпик" - "Черноморец" - 1:0 (обзор)
-
"Зенит" - "Ахмат" - 4:0 (обзор)
-
"Барселона" - "Реал": стали известны стартовые составы
-
"Зенит" разгромил "Ахмат", единолично возглавив турнирную таблицу