"Страсбур" разгромил "Лилль"

В матче второго тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле разгромил "Лилль". Мячи на счету Жона Мартена, Димитри Лиэнара и Жереми Гримма.

"Страсбур" - "Лилль" - 3:0 (0:0)

Голы: Мартен, 74 - 1:0, Лиэнар, 82 (с пенальти) - 2:0, Гримм, 88 - 3:0

"Страсбур": Камара, Манган, Мартинес, Лала, Сальмье (Лиэнар, 71), Сако, Ахолу, Мартен, Корнье (Гримм, 85), Саади, Да Кошта (Гонсалвес, 60).

"Лилль": Меньян, Иэ, Алонсо, Малькюи (Тиаго Майя, 19), Балло (Куаме, 37), Тиаго Мендес (Биссума, 12), Амаду, Эль-Гази, Луис Араужо, Бензия, де Превиль.

Удаление: Меньян (63). | http://soccernews.ru