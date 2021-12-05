"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Людовика Ажорка, Хабиба Диалло и Адриена Томассона.

"Страсбур", набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 27 очками осталась на четвертой позиции.

"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)

Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 46), Данилюк (Данте, 46), Тодибо, Бар (Тюрам, 64), Лемина, Росарио, Стенгс (Гуири, 70), Делор (Гессан, 86), Дольберг, Клюйверт.

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Томассон (Лиэнар, 90), Сиссоко (Прцич, 63), Белльгард, Ажорк (Гамейро, 74), Диалло.

Не пропустите: "Монако" разгромил "Метц". | http://soccernews.ru