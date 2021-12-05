"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1

Теги ниццастрасбур

"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Людовика Ажорка, Хабиба Диалло и Адриена Томассона.

"Страсбур", набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 27 очками осталась на четвертой позиции.

"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)
Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 46), Данилюк (Данте, 46), Тодибо, Бар (Тюрам, 64), Лемина, Росарио, Стенгс (Гуири, 70), Делор (Гессан, 86), Дольберг, Клюйверт.

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Томассон (Лиэнар, 90), Сиссоко (Прцич, 63), Белльгард, Ажорк (Гамейро, 74), Диалло.

Не пропустите: "Монако" разгромил "Метц". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов