"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли голы Людовика Ажорка, Хабиба Диалло и Адриена Томассона.
"Страсбур", набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 27 очками осталась на четвертой позиции.
"Ницца" – "Страсбур" - 0:3 (0:1)
Голы: Ажорк, 21 - 0:1, Диалло, 81 - 0:2, Томассон, 84 - 0:3
"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 46), Данилюк (Данте, 46), Тодибо, Бар (Тюрам, 64), Лемина, Росарио, Стенгс (Гуири, 70), Делор (Гессан, 86), Дольберг, Клюйверт.
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Томассон (Лиэнар, 90), Сиссоко (Прцич, 63), Белльгард, Ажорк (Гамейро, 74), Диалло.
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