"Страсбур", "Ренн", "Монпелье", "Амьен" и "Труа" одержали домашние победы в 22-м туре Лиги 1
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Страсбур" – "Дижон" - 3:2
Голы: Ахолу, 5 - 1:0, Лала, 19 (пенальти) - 2:0, Тавареш, 33 - 2:1, Хаддади, 45 - 2:2, Лала, 79 (пенальти) - 3:2.
"Страсбур": Боннфуа, Манган, Лала, Сека, Мартинес, Мартен (Да Кошта, 77), Ахолу, Лиэнар, Гонсалвес (Гримм, 90), Терье, Блайяк (Баокен, 67).
"Дижон": Рене, Ямбере, Розье, Шафик, Хаддади, Бальмон (Жанно, 80), Абед, Шека, Слити, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 81), Тавареш.
"Ренн" – "Анжер" - 1:0
Гол: Буриго, 84 (пенальти) - 1:0.
"Ренн": Коубек, Ньяньон, Желен, Бааль (Льямас, 80), Бенсебайни, Юну (Леа Силики, 68), Буриго, Сарр, Андре, Траоре, Мубеле (Мауасса, 54).
"Анжер": Бютель (Мишель, 33), Траоре, Андре, Бамба, Павлович, Мангани, Те (Фюльжени, 82), Капель, Онианге, Суну (Токо-Экамби, 64), Сантамария.
Удаление: Онианге (39).
"Монпелье" – "Тулуза" - 2:1
Голы: Имбула, 30 - 0:1, Самбия, 43 - 1:1, Сьо, 90 - 2:1.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре (Мукиеле, 76), Руссийон, Педру Мендеш, Ласн (Сессеньон, 68), Иконе (Мбенза, 62), Самбия, Скири, Агиляр, Сьо.
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Диоп, Яго, Силла, Имбула, Блен, Сомалиа (Жан, 90), Сангаре, Градель, Саного (Делор, 54).
Удаление: Градель (41).
"Амьен" – "Генгам" - 3:1
Голы: Конате, 16 (пенальти) - 1:0, Коко, 29 - 1:1, Конате, 79 - 2:1, Бодмер, 84 - 3:1.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута, Гакпе (Манзала, 67), Конате (Бодмер, 82), Мендоса (Фофана, 87).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Бенезе (Жиресс, 83), Диалло, Коко, До, Салибур (Нгбакото, 64), Бриан.
"Труа" – "Лилль" - 1:0
Гол: Ньян, 44 - 1:0.
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Вискаррондо, Кауи (Ниве, 78), Азамум (Конфе, 68), Дарбьон, Вальтер, Пеле (Грансир, 60), Ньян.
"Лилль": Меньян, Балло, Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Сумаре, Тиаго Мендес (Балули, 69), Амаду, Пепе, Бензия (Луис Араужо, 50), Понсе (Эль-Гази, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Марсель
|22
|47
|3
|Лион
|21
|45
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Монпелье
|22
|31
|7
|Ренн
|22
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|21
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|21
|15