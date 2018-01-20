"Страсбур", "Ренн", "Монпелье", "Амьен" и "Труа" одержали домашние победы в 22-м туре Лиги 1

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Страсбур" – "Дижон" - 3:2

Голы: Ахолу, 5 - 1:0, Лала, 19 (пенальти) - 2:0, Тавареш, 33 - 2:1, Хаддади, 45 - 2:2, Лала, 79 (пенальти) - 3:2.

"Страсбур": Боннфуа, Манган, Лала, Сека, Мартинес, Мартен (Да Кошта, 77), Ахолу, Лиэнар, Гонсалвес (Гримм, 90), Терье, Блайяк (Баокен, 67).

"Дижон": Рене, Ямбере, Розье, Шафик, Хаддади, Бальмон (Жанно, 80), Абед, Шека, Слити, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 81), Тавареш.



"Ренн" – "Анжер" - 1:0

Гол: Буриго, 84 (пенальти) - 1:0.

"Ренн": Коубек, Ньяньон, Желен, Бааль (Льямас, 80), Бенсебайни, Юну (Леа Силики, 68), Буриго, Сарр, Андре, Траоре, Мубеле (Мауасса, 54).

"Анжер": Бютель (Мишель, 33), Траоре, Андре, Бамба, Павлович, Мангани, Те (Фюльжени, 82), Капель, Онианге, Суну (Токо-Экамби, 64), Сантамария.

Удаление: Онианге (39).



"Монпелье" – "Тулуза" - 2:1

Голы: Имбула, 30 - 0:1, Самбия, 43 - 1:1, Сьо, 90 - 2:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре (Мукиеле, 76), Руссийон, Педру Мендеш, Ласн (Сессеньон, 68), Иконе (Мбенза, 62), Самбия, Скири, Агиляр, Сьо.

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Диоп, Яго, Силла, Имбула, Блен, Сомалиа (Жан, 90), Сангаре, Градель, Саного (Делор, 54).

Удаление: Градель (41).



"Амьен" – "Генгам" - 3:1

Голы: Конате, 16 (пенальти) - 1:0, Коко, 29 - 1:1, Конате, 79 - 2:1, Бодмер, 84 - 3:1.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Монкондюи, Зунгу, Какута, Гакпе (Манзала, 67), Конате (Бодмер, 82), Мендоса (Фофана, 87).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Бенезе (Жиресс, 83), Диалло, Коко, До, Салибур (Нгбакото, 64), Бриан.



"Труа" – "Лилль" - 1:0

Гол: Ньян, 44 - 1:0.

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Вискаррондо, Кауи (Ниве, 78), Азамум (Конфе, 68), Дарбьон, Вальтер, Пеле (Грансир, 60), Ньян.

"Лилль": Меньян, Балло, Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Сумаре, Тиаго Мендес (Балули, 69), Амаду, Пепе, Бензия (Луис Араужо, 50), Понсе (Эль-Гази, 59).

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