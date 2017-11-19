"Страсбур" сильнее "Ренна" и другие результаты 13-го тура Лиги 1

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"Страсбур" сильнее "Ренна" и другие результаты 13-го тура Лиги 1

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча.

"Страсбур" – "Ренн" - 2:1

Голы: Блайяк, 28 - 1:0, Баокен, 82 - 2:0, Юну, 88 - 2:1.

"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Мартен, Ахолу (Саади, 87), Гонсалвес (Гримм, 59), Лиэнар, Баокен, Блайяк (Сако, 81).

"Ренн": Коубек, Желен, Афонсу Фигейреду (Зеффан, 83), Траоре, Мешер, Амальфитано, Андре, Леа Силики, Юну, Мубеле (Гуркюфф, 87), Льямас (Тель, 70).

Удаление: Амальфитано (63).
 

"Дижон" – "Труа" - 3:1

Голы: Хен Чжун Сук, 18 - 0:1, Тавареш, 29 - 1:1, Тавареш, 46 - 2:1, Квон Чхан Хун, 50 - 3:1.

"Дижон": Рене, Джилободжи, Розье, Шафик, Варро, Абед (Саид, 46), Марье (Шека, 46), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Саммаритано, Тавареш (Бальмон, 87).

"Труа": Самасса, Жиродон, Обианг (Ниве, 78), Деплан, Эрей, Кауи, Дингоме, Дарбьон, Беллюгу (Азамум, 61), Грансир, Хен Чжун Сук (Пеле, 73).
 

"Тулуза" – "Метц" - 0:0

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мишлен, Амьен Аду, Жюльен, Имбула (Тойвонен, 63), Сомалиа (Саного, 67), Блен, Градель, Делор, Жан (Дурмаз, 75).

"Метц": Дидийон, Бишевац, Дианье, Ассу-Экотто, Ньяхате, Коад, Доссеви (Ньян, 90), Нгетте, Кафу, Ривьере, Ру.

Удаление: Дианье (23).
 

"Генгам" – "Анжер" - 1:1

Голы: Камара, 14 - 1:0, Андре, 23 - 1:1.

"Генгам": Юнссон, Мартинш Перейра, Кербра, Сорбон, Табану, До, Дидо (Эбоа-Эбоа, 89), Камара (Диалло, 64), Салибур (Коко, 80), Тюрам, Бриан.

"Анжер": Мишель, Павлович, Тахрат, Андре, Тома, Кулибали (Кеткеофомфон, 82), Те (Суну, 74), Мангани, Манко, Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 71).

Удаление: До (61).

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7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Дижон 13 15
13 Труа 13 15
14 Генгам 13 15
15 Анжер 13 14
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