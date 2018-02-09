"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции

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"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции "Страсбур" на выезде победил "Гренобль" и вышел в четвертьфинал, где сыграет с "Шамбли".

"Гренобль" - "Страсбур" - 0:3 (0:1)
Голы: Баокен, 32 - 0:1, Террье, 78 - 0:2, Сотока, 90+4 (автогол) - 0:3

"Гренобль": Мабле, Абу, Маембо, Бенгриба, Геуган (Гунтанги, 85), Кулибали, Сотока, Бене, Делетра (Жерарди, 46), Эль Жадеаиу, Буссаха

"Страсбур": Ойкиджа, Сека, Коне, Салмье, Анеба (Лала, 72), Гонсалвес, Линард, Ногейра (Террье, 62), Блаяц, Баокен (Ахолу, 85)

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