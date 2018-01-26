"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Страсбур" победил "Лилль" и вышел в следующий раунд соревнований, где сыграет с "Греноблем".

"Страсбур" - "Лилль" - 2:1 (1:0)

Голы: Да Коста, 31 - 1:0, Саади, 48 - 2:0, Биссума, 54 - 2:1

"Страсбур": Камара, Фулькье, Салмье, Коне, Сека, Гонсалвес (Линард, 61), Гримм, Ногейра, Да Коста (Террье, 74), Бахокен (Лала, 86), Саади

"Лилль": Коффи, Мендил, Алонсо, Амаду, Дабила, Биссума, Сумаре (Фарай, 88), Эль-Гази, Бахули (Мендес, 74), Араужо, Понсе

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