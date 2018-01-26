"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции "Страсбур" победил "Лилль" и вышел в следующий раунд соревнований, где сыграет с "Греноблем".
"Страсбур" - "Лилль" - 2:1 (1:0)
Голы: Да Коста, 31 - 1:0, Саади, 48 - 2:0, Биссума, 54 - 2:1
"Страсбур": Камара, Фулькье, Салмье, Коне, Сека, Гонсалвес (Линард, 61), Гримм, Ногейра, Да Коста (Террье, 74), Бахокен (Лала, 86), Саади
"Лилль": Коффи, Мендил, Алонсо, Амаду, Дабила, Биссума, Сумаре (Фарай, 88), Эль-Гази, Бахули (Мендес, 74), Араужо, Понсе
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|56
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|22
|31
|8
|Ренн
|22
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|22
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|22
|15