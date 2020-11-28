"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1

Теги страсбурренн

"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1

В стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" поделил очки с "Ренном".

"Страсбур" по-прежнему занимает предпоследнее место, а "Ренн" поднялся на шестое. Напомним, что 2 декабря "Ренн" встретится с "Краснодаром" в рамках ЛЧ.

"Страсбур" - "Ренн" 1:1

Голы: Томассон, 24 - 1:0, Юну, 60 - 1:1

"Страсбур": Кавасима, Лала, Симакан, Каси (Аанеба, 87), Митрович, Ахолу, Белльгард, Томассон (Кароль, 73), Сиссоко, Диалло (Шахири, 87), Ажорк (Лиэнар, 63).

"Ренн": Гомис, Да Сильва, Ньямси (Ньянг, 70), Траоре, Мауасса (Трюффер, 46), Бурижо, Нзонзи, Те (Гбоо, 46), Камавинга (Леа Силики, 46), Доку, Гирасси (Юну, 45).

Удаление: Митрович (40).

Читайте также: Конте заложил первый камень в свое увольнение, а Зидан снова нашел мотивирующие слова для обескровленного "Реала": чем запомнилась главная вывеска вчерашнего дня в ЛЧ? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов