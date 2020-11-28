"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1
В стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" поделил очки с "Ренном".
"Страсбур" по-прежнему занимает предпоследнее место, а "Ренн" поднялся на шестое. Напомним, что 2 декабря "Ренн" встретится с "Краснодаром" в рамках ЛЧ.
"Страсбур" - "Ренн" 1:1
Голы: Томассон, 24 - 1:0, Юну, 60 - 1:1
"Страсбур": Кавасима, Лала, Симакан, Каси (Аанеба, 87), Митрович, Ахолу, Белльгард, Томассон (Кароль, 73), Сиссоко, Диалло (Шахири, 87), Ажорк (Лиэнар, 63).
"Ренн": Гомис, Да Сильва, Ньямси (Ньянг, 70), Траоре, Мауасса (Трюффер, 46), Бурижо, Нзонзи, Те (Гбоо, 46), Камавинга (Леа Силики, 46), Доку, Гирасси (Юну, 45).
Удаление: Митрович (40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13