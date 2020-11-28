"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1

В стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" поделил очки с "Ренном".

"Страсбур" по-прежнему занимает предпоследнее место, а "Ренн" поднялся на шестое. Напомним, что 2 декабря "Ренн" встретится с "Краснодаром" в рамках ЛЧ.

"Страсбур" - "Ренн" 1:1

Голы: Томассон, 24 - 1:0, Юну, 60 - 1:1

"Страсбур": Кавасима, Лала, Симакан, Каси (Аанеба, 87), Митрович, Ахолу, Белльгард, Томассон (Кароль, 73), Сиссоко, Диалло (Шахири, 87), Ажорк (Лиэнар, 63).

"Ренн": Гомис, Да Сильва, Ньямси (Ньянг, 70), Траоре, Мауасса (Трюффер, 46), Бурижо, Нзонзи, Те (Гбоо, 46), Камавинга (Леа Силики, 46), Доку, Гирасси (Юну, 45).

Удаление: Митрович (40).

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