"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги
В рамках 1/4 финала Кубка французской лиги "Лион" уступил "Страсбуру" и таким образом, вылетел из турнира.
"Лион" - "Страсбур" 1:2
Голы: Ажорк (пен), 26 - 0:1, Траоре, 49 - 1:1, Коне, 52 - 1:2
"Лион": Горжлен, Марсело, Марсал, Менди (Траоре, 46), Денайер, Ауар, Терье, Депай (Дембеле, 71), Диоп (Ндомбеле, 71), Фекир, Тете.
"Страсбур": Камара, Коне, Мартинес, Лала (Лиэнар, 16), Митрович, Мартен, Каси, Фофана, Сиссоко (Гонсалвес, 87), Томассон, Ажорк (Зои, 78).
Предупреждение: Каси (39).
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