"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги

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"Страсбур" выбил "Лион" из Кубка французской лиги

В рамках 1/4 финала Кубка французской лиги "Лион" уступил "Страсбуру" и таким образом, вылетел из турнира.

"Лион" - "Страсбур" 1:2

Голы: Ажорк (пен), 26 - 0:1, Траоре, 49 - 1:1, Коне, 52 - 1:2

"Лион": Горжлен, Марсело, Марсал, Менди (Траоре, 46), Денайер, Ауар, Терье, Депай (Дембеле, 71), Диоп (Ндомбеле, 71), Фекир, Тете.

"Страсбур": Камара, Коне, Мартинес, Лала (Лиэнар, 16), Митрович, Мартен, Каси, Фофана, Сиссоко (Гонсалвес, 87), Томассон, Ажорк (Зои, 78).

Предупреждение: Каси (39).

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