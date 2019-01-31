"Страсбур" выиграл у "Бордо" и вышел в финал Кубка французской лиги

"Страсбур" обыграл "Бордо" (3:2) в матче 1/2 финала Кубка французской лиги.

В составе хозяев дубль оформил Лебо Мотиба, также отметился Людовика Айорка. У гостей забивали Юнусс Санкаре и Джимми Бриан.

"Страсбур" - "Бордо" - 3:2 (0:1).

Голы: Санкаре, 14 - 0:1, Айорк, 49 - 1:1, Мотиба, 55 - 2:1, Мотиба, 60 - 3:1, Бриан, 82 - 3:2.

"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Томассон, Сиссоко, Фофана, Мотиба (Да Кошта, 78), Айорк (Прцич, 73).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Паблу, Кунде, Плашил (Башич, 67), Санкаре (Камано, 72), Отавиу, Бриан, Калу, Карамо (Корнелиус, 58).

В финале "Страсбур" встретится с "Генгамом", который вчера, 29 января, обыграл "Монако" (2:2, пен - 5:4).

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