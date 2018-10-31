"Страсбур" выиграл у "Лилля" и выбил команду из Кубка лиги

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"Страсбур" выиграл у "Лилля" и выбил команду из Кубка лиги

"Страсбур" выиграл у "Лилля" в матче 1/16 финала Кубка французской лиги. 

"Страсбур" - "Лилль" - 2:0.

Голы: Фофана, 13 - 1:0, Льенар, 81 - 2:0.

"Страсбур": Камара, Л.Коне, Кароль (Лала, 67), Мартинес, Аанеба, Корнье, Льенар, Гримм, Каси, Фофана (Мартен, 84), Зохи (Да Кошта, 80).

"Лилль": Меньян, Пье (Иконе, 64), Ие, Ю.Коне, Габриэл, Дабила, Тиагу Майа, Шека (Пепе, 65), Сумаре, Реми (Руй Фонте, 76), Араужу.

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3 Монпелье 11 22
4 Лион 11 20
5 Марсель 11 19
6 Сент-Этьен 11 17
7 Страсбур 11 16
8 Бордо 11 14
9 Реймс 11 14
10 Ницца 11 14
11 Тулуза 11 13
12 Анжер 11 12
13 Нант 11 12
14 Ренн 11 12
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