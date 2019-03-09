"Страсбур" за две минуты совершил камбэк в матче с "Лионом"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" сыграл вничью с "Лионом". Турнирное положение команд не изменилось. "Лион" остался на третьем месте, а "Страсбур" - на 9-м.

"Страсбур" - "Лион" 2:2

Голы: Дембеле, 3 - 0:1, Дембеле (пен), 51 - 0:2, Ажорк, 69 - 1:2, Ажорк, 70 - 2:2

"Страсбур": Зельс, Коне, Митрович, Мартинес, Лала, Прцич, Каси, Фофана, Томассон, Ажорк (Зои, 72), Да Кошта (Мотиба, 61).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Менди, Тете, Марсело (Дюбуа, 17), Ауар, Диоп (Фекир, 76), Терье, Тузар, Корне (Траоре, 83), Дембеле.

Предупреждения: Корне (8), Мартинес (80).



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