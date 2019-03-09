"Страсбур" за две минуты совершил камбэк в матче с "Лионом"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" сыграл вничью с "Лионом". Турнирное положение команд не изменилось. "Лион" остался на третьем месте, а "Страсбур" - на 9-м.
"Страсбур" - "Лион" 2:2
Голы: Дембеле, 3 - 0:1, Дембеле (пен), 51 - 0:2, Ажорк, 69 - 1:2, Ажорк, 70 - 2:2
"Страсбур": Зельс, Коне, Митрович, Мартинес, Лала, Прцич, Каси, Фофана, Томассон, Ажорк (Зои, 72), Да Кошта (Мотиба, 61).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Менди, Тете, Марсело (Дюбуа, 17), Ауар, Диоп (Фекир, 76), Терье, Тузар, Корне (Траоре, 83), Дембеле.
Предупреждения: Корне (8), Мартинес (80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19