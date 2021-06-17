Страшные подробности травмы Кастаня в матче с Россией: мог закончить карьеру, если бы удар пришелся на 3 см выше

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Страшные подробности травмы Кастаня в матче с Россией: мог закончить карьеру, если бы удар пришелся на 3 см вышеФото: инстаграм Кастаня/Автор неизвестен

Как сообщает Het Laatste Nieuws, травма защитника сборной Бельгии Тимоти Кастаня оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, что 25-летний игрок получил повреждение в стартовом матче Евро-2020 против России (3:0) в результате столкновения с Далером Кузяевым.

По информации источника, у него был диагностирован двойной перелом стенки глазницы, потребовалась операция. Обычно она занимает от двух до четырех часов, однако в случае с Кастанем потребовалось шесть часов.

Как отмечается, если бы удар пришелся на 3 см выше, защитнику "Лестера" пришлось бы завершить карьеру.

Его возвращение на поле ожидается примерно через шесть недель.

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