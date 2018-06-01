Страшный сон Переса: "Реалу" снова придётся договариваться с Леви

Мадридский "Реал" хочет переманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Однако, как выяснилось, в контракте аргентинского специалиста нет пункта о возможности ухода в королевский клуб, поэтому президенту "сливочных" Флорентино Пересу вновь придётся договариваться с руководителем "шпор" Дэниелом Леви.

Ранее сообщалось, что отступные составляют 56 миллионов долларов. Разумеется, "Реал" такую сумму платить не готов, но учитывая прошлый опыт (трансфер Гарета Бэйла за 101 миллион евро), Леви явно сможет выжать максимум из этой сделки. | http://soccernews.ru