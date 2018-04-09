Страсти по-украински: "Карпаты" одолели "Звезду" в матче с тремя удалениями
В рамках 26-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" на своём поле победили кропивницкую "Звезду" со счётом 2:1. Стоит отметить, что обе команды завершали матч в урезанных составах, поскольку арбитр в течение игры показал три красных карточки.
"Карпаты" - "Звезда" - 2:1
Голы: Гуцуляк, 23 - 1:0, Билоног, 50 - 1:1, Мякушко, 65 - 2:1.
"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк, Эрбес (Лебеденко, 60), Вербный (Голодюк, 87), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко (Ременюк, 81), Швед.
"Звезда": Паст, Братков, Гаффаити, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дрышлюк (Полегенько, 62), Кейта (Чичиков, 46), Билоног, Збунь.
Удаления: Лобай (54), Оганесян (58), Цюпа (74).
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|Команда
|М
|О
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|4
|Заря Луганск
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|22
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|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15