Страсти по-украински: "Карпаты" одолели "Звезду" в матче с тремя удалениями

В рамках 26-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" на своём поле победили кропивницкую "Звезду" со счётом 2:1. Стоит отметить, что обе команды завершали матч в урезанных составах, поскольку арбитр в течение игры показал три красных карточки.

"Карпаты" - "Звезда" - 2:1

Голы: Гуцуляк, 23 - 1:0, Билоног, 50 - 1:1, Мякушко, 65 - 2:1.

"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк, Эрбес (Лебеденко, 60), Вербный (Голодюк, 87), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко (Ременюк, 81), Швед.

"Звезда": Паст, Братков, Гаффаити, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дрышлюк (Полегенько, 62), Кейта (Чичиков, 46), Билоног, Збунь.

Удаления: Лобай (54), Оганесян (58), Цюпа (74).

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