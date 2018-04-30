Стремительные падения: из еврокубковой зоны во второй дивизион

На этих выходных "Кельн" проиграл "Фрайбургу" и лишился шансов остаться в элитном немецком дивизионе. Команда Штефана Рубенбека примечательна тем, что еще в прошлом сезоне Бундеслиги заняла пятую позицию и завоевала путевку в еврокубки. Успешно играть на два фронта у "козлов" не получилось, они с первых туров оккупировали последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Команда не могла выиграть в первых 16 турах, набрав за это время только три очка. Выжить в такой ситуации было нереально. В итоге "Кельн" вылетел из Бундеслиги. Soccernews вспомнит другие команды из основных европейских чемпионатов, которые за последние десять лет пробивались в еврокубки, а затем вылетали во вторую лигу. Учитываться будут только попадания в ЕК через чемпионат.

Германия

"Герта". Сезон 08/09 – 4 место. Сезон 09/10 – 18 место.

Германия – одна из немногих стран, где команда из столицы не является грандом мирового футбола. Берлинская "Герта" находится в тени "Баварии", "Боруссии", "Шальке", команда во втором эшелоне немецкого футбола, но в еврокубках в 21 веке выступала регулярно. С 2000 года по 2010 "Герта" восемь раз пробивалась в ЕК, имела достаточно ровный состав, хотя больших звезд в Берлине увидеть удавалось не часто. Тем удивительнее, что в сезоне 09/10 команда выиграла в чемпионате только пять матчей и заняла в турнирной таблице последнее место.

Берлинцы никогда не славились игрой в атаке, они мало забивали, но в 2010 году их подвела оборона. Команду покинул лидер Йосип Шимунич, без которого защита перестала быть монолитной. Заменить хорвата были призваны молодые Неманья Пейчинович и Расмус Бентссон, но со своей задачей они не справились. Зимой "Герта" арендовала у "Москвы" Романа Хубника, но и он не помог организовать оборону. Также ушел нападающий Андрей Воронин, который играл в берлинской команде в аренде и стал лучшим бомбардиром в 2009 году (11 голов). В итоге команда покинула высший дивизион, но уже через несколько лет вернулась в Бундеслигу и снова попала в еврокубки.

Испания

"Бетис" – 7 место в сезоне 12/13, 20 место в сезоне 13/14.

Севильский "Бетис" – команда очень нестабильная, она может выдать прекрасный сезон, а затем провалить следующий. В 2001 году они заняли шестое место после выхода из Сегунды, в 2005 году пробились в Лигу чемпионов, затем четыре года ходили в аутсайдерах, вылетали в низший дивизион, снова возвращались и творили кратковременные сенсации.

В сезоне 2013/2014 "Бетис" провалился в чемпионате, заняв последнее место, но в еврокубках едва не выбил своего злейшего врага "Севилью". В 1/8 финала ЛЕ "зеленые" проиграли будущему победителю турнира только в серии пенальти. "Бетис" провел в Сегунде один сезон, вернулся и сразу закрепился в элите. Вполне вероятно, в следующем сезоне мы снова увидим севильцев в еврокубках.

"Вильярреал" – 4 место в сезоне 10/11, 18 место в сезоне 11/12.

"Вильярреал" – крепкая испанская команда, которая долгое время играла в низших испанских дивизионах. В 1998 году "подводники" впервые за 65 лет вышли в Примеру, затем снова вылетели в Сегунду, но быстро вернулись обратно. Четыре сезона потребовалось, чтобы команда окрепла, а затем "желтую субмарину" поднял на новый уровень Мануэль Пеллегрини, "Вильярреал" стал грозной силой, с которой начали считаться лидеры, команда стала регулярно играть в еврокубках, пробиваться в ЛЧ (в 2006 году и вовсе дошла до полуфинала).

Все привыкли, что "Вильярреал" – это стабильная команда, которая из года в год дает результат, однако в 2012 году случился провал. Перед этим сезоном клуб продал в "Малагу" своего лидера Санти Касорлу, но это не должно быть оправданием, так как "подводники" каждый год продавали основных игроков, однако это не мешало им находить качественную замену.

"Вильярреал" проиграл все шесть матчей в Лиге чемпионов, хотя стоит сказать, что у него была самая сложная группа ("Бавария", "Наполи" и "Манчестер Сити"), в чемпионате также дела не ладились, нападающий Джузеппе Росси получил травму, его заменить в атаке никто не смог, оборона также действовала не лучшим образом. Перед последним туром "Вильярреал" был 16-м, но в заключительном матче "Райо Вальекано" и "Сарагоса" выиграли свои матчи и сдвинули "подводников" в зону вылета. Они провели в Сегунде один сезон, вернулись в элиту, где снова находится на первых ролях.

Италия

"Сампдория" – 4 место в сезоне 09/10, 18 место в сезоне 10/11.

Генуэзская "Сампдория" всегда считалась крепкой командой, хотя у нее также случались спады. В сезоне 09/10 команда под руководством Луиджи Дельнери сотворила сенсацию, заняв четвертое место. Стоит сказать, что в том году все еще не был похож на себя "Ювентус", отходивший от изгнания в Серию В, также еще не набрал ход "Наполи". Этим воспользовалась "Сампдория", в составе которой блистал Джампаоло Паццини, образовавший ударную связку с Антонио Кассано. Но в целом нужно сказать, что главным творцом успеха был тренер Дельнери, выстроивший отлаженный механизм, который практически не давал сбор. Однако работал он с командой только один сезон.

Сразу после окончания чемпионата Дельнери подписал контракт с "Ювентусом". Также ушел из клуба Кассано, у него случился конфликт с руководством "Сампы". По ходу сезона покинул клуб и Паццини. В итоге команда провалилась. Лидеров заменить не удалось, генуэзцы завершили следующий сезон на 18 месте.

В Европе также не удалось показать приемлемый результат: "Сампдория" не прошла в групповой этап ЛЧ, уступив "Вердеру", не лучшим образом выступила и в Лиге Европы, в группе итальянцы стали третьими, пропустив вперед ПСВ и "Металлист".

В Серии В генуэзцы отыграли один сезон и вернулись в элиту, где и выступают по сей день.

Вячеслав Горбачев

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