Стринич стал игроком "Милана"

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Стринич стал игроком "Милана"

Защитник "Сампдории" Иван Стринич перешёл в "Милан", об этом рассказал сам футболист.

"Сезон завершился, поэтому я могу заявить, что больше не являюсь игроком "Сампдории". Я подписал трёхлетний контракт с "Миланом". Думаю, клуб объявит об этом уже после Чемпионата Мира" - приводит слова 30-летнего хорвата Football Italia.

Стринич выступал за "Сампдорию" с 2017 года, сыграл 18 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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