Строотман: "Для сборной Нидерландов настали сложные времена"

Хавбек сборной Нидерландов Кевин Строотман высказался о последних неудачах национальной команды.

"Для сборной Нидерландов настали сложные времена. У нас нет топ-футболистов, которые были раньше. Нам нужно много работать и ждать прогресса новых игроков. Кроме того, нам не везло в последнее время. У нас было много травм. На Чемпионат Мира будет сложно пробиться, но, уверен, время сборной Нидерландов ещё придёт" - приводит слова Строотмана Football Italia.

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