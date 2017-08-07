Строотман может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает итальянская пресса.

"Бьянконери" уже контактировали с представителями 27-летнего футболиста. Туринский клуб готов заплатить за голландца 45 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В прошлом сезоне Строотман сыграл за "Рому" 45 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его соглашение с "волками" рассчитано до лета 2022 года.

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