Строотман: "Надеюсь, что Рюдигер станет последней потерей "Ромы"

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Строотман: "Надеюсь, что Рюдигер станет последней потерей "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман надеется, что римский клуб больше не будет продавать ключевых игроков.

"Я желаю удачи Рюдигеру в новом клубе. Мне будет не хватать нашим с ним противостояний на тренировках и споров в раздевалках. Но больше всего мне будет не хватать его на поле. Надеюсь, что это последняя потеря "Ромы" этим летом", - написал Строотман на своей странице в Instagram.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Рому" покинули - Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Леандро Паредес ("Зенит"), Антонио Рюдигер ("Челси") и Федерико Риччи ("Сассуоло").

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