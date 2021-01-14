Строотман перешел в "Дженоа" на правах аренды

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Строотман перешел в "Дженоа" на правах арендыВ "Дженоа" подтвердили трансфер хавбека "Марселя" Кевина Строотмана. Сообщается, что игрок будет выступать в Серии А на правах аренды. По информации СМИ, договор рассчитан до конца сезона-2020/21

30-летний полузащитник удачно прошел медицинское обследование и успел провести первую тренировку в новом клубе.

Напомним, Строотман уже выступал в Италии раньше. Голландец с 2013 по 2018 год защищал цвета "Ромы".

В сезоне 2020/2021 полузащитник провел 13 матчей за "Марсель", но не смог отметиться результативными действиями.

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