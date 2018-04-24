Строотман: "Под Салаха у "Ромы" есть особенная тактика"
Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман пообщался с журналистами накануне матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
По словам хавбека римского клуба, его команда приготовила специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак англичан Мохамеду Салаху.
"Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту", - сказал он.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится сегодня, 24 апреля.
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