Строотман: "Под Салаха у "Ромы" есть особенная тактика"

Полузащитник "Ромы"​ Кевин Строотман пообщался с журналистами накануне матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По словам хавбека римского клуба, его команда приготовила специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак англичан Мохамеду Салаху.

"Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту", - сказал он.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится сегодня, 24 апреля.

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