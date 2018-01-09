Строотман получил предложение от топ-клуба АПЛ

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Строотман получил предложение от топ-клуба АПЛ

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман уже в январе может стать игроком "Ливерпуля", сообщает Premium Sport.

По информации телеканала, "красные" направили "волкам" запрос по трансферу 27-летнего голландца, рыночная стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Строотман сыграл за "Рому" 22 матча и забил 1 гол.

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