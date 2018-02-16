Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над своей командой.

"Рома" - это не тот клуб, который может только покупать. Даже сейчас мы вынуждены продавать футболистов, в отличие от "Наполи" и "Ювентуса". Мы потеряли Салаха, Рюдигера и Паредеса, до этого - Пьянича и Бенатиа. Я верю в проект, который строят Палотта и Мончи, но он отличается от других. Я бы хотел что-нибудь выиграть в "Роме", но в этом сезоне у нас осталась только одна цель - Лига Чемпионов, в которой победить будет крайне сложно. "Наполи" и "Ювентус" сильнее нас, а мы боремся за третье место в Серии А. Впрочем, мы согласны и на четвёртое, чтобы попасть в Лигу Чемпионов" - цитирует Строотмана Football Italia.

Отметим, что по итогам 24 туров "Рома" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 47 очков.

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