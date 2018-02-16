Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над "Ромой"

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Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над своей командой.

"Рома" - это не тот клуб, который может только покупать. Даже сейчас мы вынуждены продавать футболистов, в отличие от "Наполи" и "Ювентуса". Мы потеряли Салаха, Рюдигера и Паредеса, до этого - Пьянича и Бенатиа. Я верю в проект, который строят Палотта и Мончи, но он отличается от других. Я бы хотел что-нибудь выиграть в "Роме", но в этом сезоне у нас осталась только одна цель - Лига Чемпионов, в которой победить будет крайне сложно. "Наполи" и "Ювентус" сильнее нас, а мы боремся за третье место в Серии А. Впрочем, мы согласны и на четвёртое, чтобы попасть в Лигу Чемпионов" - цитирует Строотмана Football Italia.

Отметим, что по итогам 24 туров "Рома" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 47 очков.

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3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
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