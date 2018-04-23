Строотман: "У нас есть специальная тактика для Салаха"

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Строотман: "У нас есть специальная тактика для Салаха"Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман поделился ожиданиями от встречи с вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в рамках полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

"Я просто надеюсь, что в двух играх против нас он потеряет свою уверенность. У нас есть специальная тактика для него, но я не собираюсь делиться ею! Итальянская оборона - вот на что я надеюсь", - цитирует 28-летнего хавбека "волков" Football Italia.

Напомним, "Челси" может переманить тренера "Ромы". | soccernews.ru

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