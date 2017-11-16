Строотман: "В римском дерби нет очевидного фаворита"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман поделился ожиданиями от матча 13-го тура Серии А против "Лацио".

"Дерби - это особенный матч. В нынешнем сезоне "Рома" и "Лацио" показывают хорошую игру и результаты, поэтому нас ждёт противостояние топ-уровня, в котором нет очевидного фаворита. В субботу вечером мы увидим, кто же из нас окажется сильнее и возьмёт три очка" - цитирует Строотмана Football Italia.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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