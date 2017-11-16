Строотман: "В римском дерби нет очевидного фаворита"
Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман поделился ожиданиями от матча 13-го тура Серии А против "Лацио".
"Дерби - это особенный матч. В нынешнем сезоне "Рома" и "Лацио" показывают хорошую игру и результаты, поэтому нас ждёт противостояние топ-уровня, в котором нет очевидного фаворита. В субботу вечером мы увидим, кто же из нас окажется сильнее и возьмёт три очка" - цитирует Строотмана Football Italia.
Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени.
Не пропустите: Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуриньо поработал на заводе по сборке Jaguar и Range Rover
-
Игроки "Кубани" встретились с руководством клуба и согласились вернуться к тренировкам
-
Чорлука и Ари пропустят матч с "Анжи"
-
Конте не вернется в сборную Италии
-
Президент "Лиона" исключил уход Фекира
-
Каземиро толкнул Роналду на тренировке
-
Топрак не сыграет с "Штутгартом"
-
Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка
-
"СКА-Хабаровск" против переноса матча с "Локомотивом"
-
"Валенсия" может надолго потерять своего лучшего бомбардира
-
Наингголан может не сыграть с "Лацио"
-
Тьяго Алькантара пропустит матч с "Аугсбургом"
-
"Локомотив" хочет перенести матч со "СКА-Хабаровск"
-
ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро
-
Роналду рассказал, как его семья реагирует на голевую засуху
-
Слуцкий: "Игрокам "Халла" не хватает уверенности в себе"
-
Кака не исключил, что однажды возглавит "Милан"
-
"Барселона" может в январе купить Озила
-
Президент "Урала" оценил шансы возвращения Павлюченко
-
Коке не сомневается в преданности Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0