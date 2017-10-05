Хавбек "Ромы" и сборной Голландии Кевин Строотман выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 27-летний футболист получил повреждение бедра, однако оно не носит серьёзного характера. Впрочем, сроки восстановления полузащитника пока неизвестны.

В этом сезоне Строотман сыграл за "Рому" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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