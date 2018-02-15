Строотман: "Я хочу остаться в "Роме" надолго"

Голландский полузащитник "Ромы" Кевин Строотман заявил, что он не рассматривает варианты с другими клубами.

"Я продлил контракт с Ромой для того, чтобы остаться здесь надолго. Я очень благодарен клубу, который не бросил меня после трех сложных операций. Я никогда не забуду этого. В этом сезоне мы должны пробиться в Лигу Чемпионов. К сожалению, нам не удалось побороться с "Наполи" и "Ювентусом" за скудетто", - заявил Строотман в интервью Sky Italia.

В этом сезоне 28-летний Строотман провел за "Рому" 26 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Перес определился с размером возможного предложения по Алиссону. | http://soccernews.ru