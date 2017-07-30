Строотман: "Я рад, что Наингголан остался в "Роме"



Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман рад, что хавбек Раджа Наингголан не покинул римский клуб этим летом.

"Я рад, что Наингголан и Де Росси остались в "Роме". Даниэле – наш капитан, а Раджу хотел купить каждый клуб Европы. Руководство сделало отличную работу, сумев сохранить обоих игроков", - приводит слова Строотмана Goal.com.

Напомним, что Де Росси подписал с "Ромой" контракт до лета 2019 года, а новое соглашение Наингголана будет действовать до 2021 года.

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