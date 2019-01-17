Строптивый "танкист" или как уходят легенды: какой след оставил Петр Чех в футбольном мире?
15 января легендарный чешский голкипер Петр Чех на своей странице в Твиттере объявил о завершении карьеры игрока. Вратарь доиграет этот сезон, а вот уже следующий игровой год начнет в совсем другой роли, пока непонятно в какой именно – может поедет отдыхать, а может, как это часто бывает, пойдет на тренерские курсы. В любом случае, само событие потрясло многих, ведь уходит еще одна легенда, которая была настоящим воплощением футбола 00-ых годов XXІ века, когда самая популярная игра в мире начала во всю транслироваться по телевидению, а многие нынешние пользователи сети Интернет узнали о футболе именно благодаря таким личностям, как Петр Чех. Сегодня редакция Soccernews решила еще раз вспомнить самые главные моменты в карьере лучшего чешского вратаря в истории.
15 січня 2019 р.
Петр Чех родился в 1982 году в городе Пльзень, где уже в семилетнем возрасте начал заниматься футболом в академии местной "Виктории". Свои первые шаги в футболе игре чех делал на позиции центрального полузащитника. Благо уже тогда "танкист" выделялся физическими данными среди своих сверстников. Но чуть позже на его становление повлияла травма ноги, в связи с которой Чех и решил переместится на позицию вратаря. Тогда в сторону будущей легенды было направлено огромное внимание, которое в 1997 году позволило Петру впервые сыграть в футболке национальной сборной до 15 лет. Однако, в "Виктории" он не задержался, потому-то этот клуб часто забывают, говоря о первых шагах Чеха. Доброе имя "танкист" сделал себе в стане принципиального соперника – столичной "Славии", в которую перебрался летом 2001 года транзитом через "Хмел". На рубеже веков "красные звезды" играли в очень приличный футбол, а потому Чех сразу же получил шанс сыграть на групповом этапе Лиги Чемпионов. Кстати, первые 4 встречи получилось отстоять насухо. И многие не помнят, что первый мяч в самом престижном клубном турнире Европы "мистер Зеро" получил от московского "Спартака" в "Лужниках".
Прогресс Петра Чеха был заметен всей Европе, и очень долго в "Спарте" играть не пришлось. Юного вратаря уже через год выкупил французский "Ренн" за 5 млн евро (сумасшедшие деньги по тем временам). В составе "красно-черных" танкист провел 2 неплохих сезона, пропустив 73 гола в 70 встречах и наконец-то пришел к своей настоящей карьере. В начале сезона 2004/05 на прогрессирующего чешского вратаря положил глаз Роман Абрамович и быстренько выкупил Чеха за 13 млн евро. Сразу закрепиться в стане "аристократов" не получилось, ведь тогда ворота лондонцев защищал опытный Карло Кудичини, однако уже в течении года Моуриньо все чаще и чаще доверял "танкисту", а чуть позже поставил его основу, чем прописал Чеха в воротах "Челси" на ближайшие 10 лет. Сам португальский наставник недавно очень хорошо высказался о бывшем подопечном: "Я очень горд, что однажды вручил Чеху футболку с номером один. С того момента он подтверждал свое право на неё своим прекрасными выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом. Я поздравляю его с такой потрясающей карьерой".
В "Челси" Перт Чех выиграл абсолютно все: в сезоне 2011/12 он вытащил пенальти от Роббена в первом дополнительном тайме финала Лиги Чемпионов, а чуть позже помог "аристократам" выиграть серию пенальти и поднять главный европейский клубный турнир над головой. А уже через год "Челси" выиграл еще и Лигу Европы, победив в финале "проклятую" "Бенфику". Что касается трофеев внутри самой Англии, то их и не сосчитать. Самыми главными, наверное, сам Чех считает 4 кубка победителя АПЛ. Кроме всего прочего, авторитетное издание Guardian ровно год назад включило Чеха в символическую сборную АПЛ всех времен (напомним, что Премьер-лига была основана в 2002 году). Все это отражалось на почете и внутри его родины. В Чехии голкипер 12 раз брал награду лучшему игроку страны, которая называется просто и точно – "Золотой Мяч Чехии". Это на 6 титулов больше, чем у легендарного форварда Павела Недведа.
Помимо славных моментов, карьера Петра Чеха уместила в себя и кошмарные станицы. Собственно, с одной из них и связано его нынешнее прозвище – "танкист". 14 октября 2006 года в очередном туре АПЛ против "Рединга" полузащитник Стивен Хант на полной скорости въехал в чеха и коленом пробил ему череп. Итогом этой истории стал, как говорили врачи, вдавленный перелом костей черепа. Подобная травма требовала немедленного вмешательства врачей, но в итоге чуть было не стоила Чеху жизни, так как машина скорой помощи, на которой вратаря должны были отвезти в госпиталь, никак не могла пробраться к стадиону. В конце концов история получила счастливый конец. В течении операции некоторые кости черепа были заменены на металлические пластины, а на восстановления потребовалось всего лишь 3 месяца. Но был один нюанс – теперь играть можно было только в защитном шлеме. Что интересно, в дальнейшем эта немного нелепая конструкция на голове стала визитной карточкой Чеха, благодаря которой вратарь стал еще более узнаваемым. Но был и явно негативный момент – удобство. Сам Петр признавался, что играть в подобном атрибуте не совсем комфортно, и без него он смог бы выдавать еще лучшие матчи.
Заканчивает карьеру Петр Чех в составе другого лондонского клуба, который является чуть ли не главным соперником его бывшей команды. В "Арсенале" голкипер оказался не случайно. Дело в том, что после возвращения Тибо Куртуа в "Челси" тогдашний главный тренер "аристократов" посадил Чеха в запас. Что интересно, в своем первом же матче против бывшей команды Петер одержал победу – "Арсенал" победил "Челси" во встрече за Суперкубок Англии. Но продержаться основным в новом клубе чешский вратарь не смог. В начале текущего сезона "канониры" подписали относительно молодого немца Бернда Лено, и Унаи Эмери усадил Чеха в запас. Возможно, именно это стало его истинной причиной для окончания карьеры!
Вот таким мы и запомним Чеха! Крутого голкипера, в маске, и в футболке лишь одного клуба – "Челси". Вместе с ним заканчивается еще одна эпоха. На Туманном Альбионе давно не играют Лемпард, Баллак, Джо Коул, Дрогба, теперь настала очередь Петра Чеха. Будем внимательно следить за его последним полугодием в игровой карьере. Уверен, здесь еще могут появится интересные моменты!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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