Строящийся стадион в Самаре к ЧМ-2018 сдадут в эксплуатацию к 25 апреля

Строящийся стадион в Самаре к Чемпионату Мира будет открыт к 25 апреля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Что касается Самары, то, известно, по графику подвижка произошла. Это факт. Но по обновлённому графику стадион должен быть введён в строй к 25 апреля и 28 апреля должен состояться тестовый матч. Все работы технические в графике. Единственный вопрос это наличие плюсовых температур для укладки уже и прошивки газона травы. Поэтому, если повезёт с травой, всё будет в порядке", - сказал он.

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