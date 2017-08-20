Стуани стал первым игроком, который забил "Атлетико" два гола головой за матч при Симеоне

Форвард "Жироны" Кристиан Стуани дважды поразил ворота "Атлетико" (2:2) в первом туре Примеры.

Отметим, что Стуани стал первым игроком, который забил "Атлетико" два гола головой в матче Примеры при наставнике Диего Симеоне.

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