Стуани стал первым игроком, который забил "Атлетико" два гола головой за матч при Симеоне

Теги жиронаатлетико мадриддиего симеонекристиан стуани

Стуани стал первым игроком, который забил "Атлетико" два гола головой за матч при Симеоне

Форвард "Жироны" Кристиан Стуани дважды поразил ворота "Атлетико" (2:2) в первом туре Примеры.

Отметим, что Стуани стал первым игроком, который забил "Атлетико" два гола головой в матче Примеры при наставнике Диего Симеоне.

Смотрите также обзор матча "Жирона" - "Атлетико". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 1 3
2 Леганес 1 3
3 Валенсия 1 3
4 Атлетико Мадрид 1 1
5 Жирона 1 1
6 Эспаньол 1 1
7 Севилья 1 1
8 Атлетик Бильбао 1 1
9 Хетафе 1 1
10 Барселона 0 0
11 Депортиво Ла-Корунья 0 0
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Бетис 0 0
16 Реал Мадрид 0 0
17 Вильярреал 0 0
18 Сельта Виго 1 0
19 Алавес 1 0
20 Лас Пальмас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов