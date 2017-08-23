Студенческая сборная России разгромила США 8:0 и вышла в четвертьфинал Универсиады

В матче третьего тура группового этапа студенческой Универсиады сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Уругваем.

Россия – США – 8:0 (4:0)

Голы: Иващенко, 6 - 1:0, Муллин, 12 - 2:0, Муллин, 30 - 3:0, Минаев, 35 - 4:0, Погорелов, 66 - 5:0, Иващенко, 72 - 6:0, Погорелов, 86 -7:0, Сергеев, 89 - 8:0

Россия: Григорян (Поляков, 46), Джамалутдинов, Гапонов (Котов, 46), Иващенко, Лелюхин (Парфенов, 46), Минаев, Неберидзе, Погорелов, Руденко, Муллин (Сергеев, 68), Почивалин. | http://soccernews.ru