Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"

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Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"

Фото твиттер "Уфы"

Новый наставник "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал своё назначение.

"Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это всё-таки РПЛ, поэтому я принял такое решение", - сказал 37-летний специалист.

Стукалов заключил контракт с "Уфой" до 2023 года. Он сменил Рашида Рахимова.

Башкирская команда идёт в зоне вылета по итогам 24 туров РПЛ.

Не пропустите: Газизов прокомментировал назначение Стукалова на пост главного тренера "Уфы". | http://soccernews.ru
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