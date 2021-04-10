Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"

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Новый наставник "Уфы" Алексей Стукалов прокомментировал своё назначение.

"Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это всё-таки РПЛ, поэтому я принял такое решение", - сказал 37-летний специалист.

Стукалов заключил контракт с "Уфой" до 2023 года. Он сменил Рашида Рахимова.

Башкирская команда идёт в зоне вылета по итогам 24 туров РПЛ.

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