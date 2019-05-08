Стул, которым Кокорин ударил Пака, будет уничтожен

1 Теги александр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Стул, которым Кокорин ударил Пака, будет уничтожен

Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, который фигурирует в деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, что игрок "сине-бело-голубых" использовал элемент мебели в качестве орудия для нанесения удара чиновнику Минпромторга Денису Паку во время конфликта в московском кафе "Кофемания".

За свои действия Кокорин получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Не пропустите: Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву. Футболисты получили реальный тюремный срок. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

За что стулу смертную казнь влепили?))

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