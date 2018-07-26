"Стяуа" и кутаисское "Торпедо" одерживают победы в ЛЕ и другие результаты 2-го квалификационного раунда турнира
Состоялись еще пять матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. Вот их результаты.
"Рудар" - "Стяуа" - 0:2
Голы: Мэн, 5 - 0:1, Тейшейра, 74 - 0:2.
"Хапоэль" (Хайфа) - "Хабнарфьордюр" - 1:1
Голы: Гомес, 53 - 0:1, Папацоглу, 65 - 1:1.
"Торпедо" (Кутаиси) - "Викингур" - 3:0
Голы: Капанадзе, 27 - 1:0, Кимадзе, 73 - 2:0, Куталиа, 84 - 3:0.
"Сачхере" - "Марибор" - 0:0
"Бальцан" - "Слован" - 2:1
Голы: Кальевич, 17 - 1:0, Любомирац, 67 - 2:0, Савичевич, 74 - 2:1.
Напомним, ранее состоялось еще пять матчей турнира. | soccernews.ru
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