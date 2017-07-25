"Стяуа" и "Виктория" сыграли в результативную ничью

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"Стяуа" и "Виктория" сыграли в результативную ничьюСегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов румынский "Стяуа" дома разошелся миром с чешской "Викторией".

"Стяуа" - "Виктория" - 2:2

Голы: Крменчик, 23 - 0:1, Будеску, 37 - 1:1, Копиц, 53 - 1:2, Тейшейра, 61 - 2:2.

Напомним, ранее БАТЭ уступил "Славии". | soccernews.ru

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