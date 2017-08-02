"Стяуа" на выезде разгромила чешскую "Викторию" и вышла в следующий раунд Лиги Чемпионов

Румынская "Стяуа" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов на выезде разгромила чешскую "Викторию" и вышла в следующий раунд турнира.

"Виктория" - "Стяуа" - 1:4 (результат первого матча - 2:2)

Голы: Бэлаша, 27 - 0:1, Крменчик, 64 - 1:1, Тейшейра, 71 - 1:2, Танасе, 76 - 1:3, Алибек, 79 - 1:4 (пенальти).

Напомним, ранее в следующую стадию ЛЧ вышел "Копенгаген". | soccernews.ru