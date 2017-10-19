"Стяуа" победила "Хапоэль", "Лугано" обыграла "Викторию Пльзень"

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"Стяуа" победила "Хапоэль", "Лугано" обыграла "Викторию Пльзень"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Хапоэль" дома уступил "Стяуа", "Лугано" на своем поле было сильнее "Виктории Пльзень".

"Хапоэль" Беер-Шева, Израиль – "Стяуа" Румыния - 1:2 (0:0)
Голы: Гноэре, 70 - 0:1, Гноэре, 75 - 0:2, Куэнка, 87 - 1:2

"Хапоэль": Гореш, Таа, Корхут, Битон (Куэнка, 74), Эльхамед, Браун, Огу (Ради, 30), Эйнбиндер, Меликсон, Нвакаэме, Саар (Пекхарт, 68).

"Стяуа": Ницэ, Бэлаше, Планич, Момчилович, Бензар (Энаке, 25), Ман (Коман, 58), Неделку, Будеску, Попеску, Филипе Тейшейра, Тэнасе (Гноэре, 69).

"Лугано" Швейцария – "Виктория Пльзень" Чехия - 3:2 (0:0)
Голы: Боттани, 63 - 1:0, Карлиньос, 69 - 2:0, Крменчик, 76 - 2:1, Герндт, 88 - 3:1, Бакош, 90 - 3:2

"Лугано": да Коста, Големич, Руйе, Дапрела, Михайлович, Мариани, Ледесма, Чрнигой (Падалино, 85), Пиччинокки, Боттани (Герндт, 71), Карлиньос (Саббатини, 73).

"Виктория Пльзень": Грушка, Губник, Гавел, Ржезник, Гаек, Чермак, Грошовски, Коларж (Крменчик, 56), Петржела (Копиц, 56), Пиларж (Земан, 70), Бакош.

Положение команд: Стяуа - 9, Лугано, Виктория Пльзень, Хапоэль - 3.

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