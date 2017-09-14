"Стяуа" разгромил "Викторию Плзень", "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ
Представляем результаты матче Лиги Европы в группах G и H.
"Хапоэль Беер-Шева" – "Лугано" 2:1
Голы: Эйнбиндер, 2 - 1:0, Цедек (пен), 60 - 2:0, Цедек (аг), 67 - 2:1
"Хапоэль Беер-Шева": Хаимов, Таа, Корхут, Эло (Эльхамед, 70), Цедек, Ради, Огу, Эйнбиндер (Браун, 85), Меликсон, Нвакаэме, Пекхарт (Зрихан, 67).
"Лугано": да Коста, Руйе (Яо, 46), Сульмони, Големич, Саббатини, Чрнигой (Боттани, 46), Мариани (Милосавлевич, 71), Михайлович, Пиччинокки, Бну-Марзук, Герндт.
Предупреждения: Руйе (24), Таа (56), Големич (59).
"Стяуа" – "Виктория Плзень" 3:0
Голы: Будеску (пен), 21 - 1:0, Будеску, 44 - 2:0, Алибек, 73 - 3:0
"Стяуа": Ницэ, Бэлаше, Планич, Жуниор, Бензар, Пинтилий, Неделку, Будеску (Ман, 83), Коман (Попеску, 57), Алибек (Гноэре, 74), Голофка.
"Виктория Плзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Гаек, Живулич (Горшава, 61), Грошовски, Коларж, Петржела (Земан, 80), Копиц, Ржезничек (Бакош, 61).
Предупреждения: Грошовски (34), Будеску (55).
"Црвена Звезда" – БАТЭ 1:1
Голы: Радонич, 54 - 1:0, Сигневич, 72 - 1:1
"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Стойкович, Срнич (Пешич, 77), Крстичич (Милияш, 89), Доналд, Ле Таллек, Канга, Радонич (Рикардиньо, 72), Боачи.
БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Володько (Сигневич, 61), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич (Володько, 83), Родионов (Бага, 75), Гордейчук.
Предупреждения: Савич (14), Милунович (47), Родионов (53). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: анонс 7 тура
-
"Зенит" легко расправляется с "Вардаром" в стартовом матче группового раунда Лиги Европы
-
"Локомотив" начал еврокубковый сезон с ничьей в матче против "Копенгагена"
-
Венский разгром: "Милан" крупно обыгрывает "Аустрию"
-
Благодаря ударному второму тайму киевское "Динамо" берет верх над "Шкендербеу"
Лента новостей
-
Манчини: "Во многих аспектах сыграли практически идеально"
-
Бельерин: "Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команд в Лиге Европы"
-
"Арсенал" - "Кёльн" - 3:1 (обзор)
-
В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"
-
Кокорин: "С Месси меня сравнивать рано"
-
"Вардар" - "Зенит" - 0:5 (обзор)
-
"Ницца" и "Реал Сосьедад" крупно побеждают в своих матчах, "Лацио" обыгрывает "Витесс"
-
"Марсель" переиграл "Коньяспор", "Заря" уступила "Эстерсунду"
-
Турнир прогнозов: анонс 7 тура
-
"Зенит" легко расправляется с "Вардаром" в стартовом матче группового раунда Лиги Европы
-
"Стяуа" разгромил "Викторию Плзень", "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ
-
Сольбаккен: "Матч меня порадовал, хотя "Копенгаген" мог создать больше моментов"
-
"Динамо Киев" - "Шкендербеу" - 3:1 (обзор)
-
Гильерме: "Мы сегодня могли больше владеть мячом, и процентом владения я недоволен"
-
Семин: "Очко для нас сегодня - нормальный результат"
-
"Koпeнгaгeн" - "Лoкoмoтив" - 0:0 (обзор)
-
"Aycтpия" - "Mилaн" - 1:5 (обзор)
-
"Аполлон" и "Лион" победителя не выявили, "Аталанта" разгромила "Эвертон"
-
"Хоффенхайм" проиграл "Браге", "Истанбул" сыграл вничью с "Лудогорцем"
-
"Славия" и "Вильярреал" побеждают, "Янг Бойз" делит очки с "Партизаном"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|1
|3
|2
|Славия Прага
|1
|3
|3
|Маккаби Тель-Авив
|1
|0
|4
|Астана
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|1
|3
|2
|Партизан
|1
|1
|3
|Янг Бойз
|1
|1
|4
|Шкендербеу
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|1
|3
|2
|Лудогорец
|1
|1
|3
|Истанбул ББ
|1
|1
|4
|Хоффенхайм
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|АЕК
|1
|3
|3
|Риека
|1
|0
|4
|Аустрия Вена
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|1
|3
|2
|Лион
|1
|1
|3
|Аполлон
|1
|1
|4
|Эвертон
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|1
|1
|2
|Локомотив Москва
|1
|1
|3
|Шериф
|1
|1
|4
|Злин
|1
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|1
|3
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|1
|3
|3
|Лугано
|1
|0
|4
|Виктория Плзень
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|БАТЭ
|1
|1
|3
|Црвена Звезда
|1
|1
|4
|Кельн
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Марсель
|1
|3
|2
|Зальцбург
|1
|1
|3
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|4
|Коньяспор
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|1
|3
|2
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|3
|Герта
|1
|1
|4
|Заря Луганск
|1
|0
|Группа K
|М
|О
|1
|Ницца
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Витесс
|1
|0
|4
|Зульте-Варегем
|1
|0
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Реал Сосьедад
|1
|3
|3
|Русенборг
|1
|0
|4
|Вардар
|1
|0