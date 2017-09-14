"Стяуа" разгромил "Викторию Плзень", "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ

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"Стяуа" разгромил "Викторию Плзень", "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ

Представляем результаты матче Лиги Европы в группах G и H.

"Хапоэль Беер-Шева" – "Лугано" 2:1

Голы: Эйнбиндер, 2 - 1:0, Цедек (пен), 60 - 2:0, Цедек (аг), 67 - 2:1

"Хапоэль Беер-Шева": Хаимов, Таа, Корхут, Эло (Эльхамед, 70), Цедек, Ради, Огу, Эйнбиндер (Браун, 85), Меликсон, Нвакаэме, Пекхарт (Зрихан, 67).

"Лугано": да Коста, Руйе (Яо, 46), Сульмони, Големич, Саббатини, Чрнигой (Боттани, 46), Мариани (Милосавлевич, 71), Михайлович, Пиччинокки, Бну-Марзук, Герндт.

Предупреждения: Руйе (24), Таа (56), Големич (59).


"Стяуа" – "Виктория Плзень" 3:0

Голы: Будеску (пен), 21 - 1:0, Будеску, 44 - 2:0, Алибек, 73 - 3:0

"Стяуа": Ницэ, Бэлаше, Планич, Жуниор, Бензар, Пинтилий, Неделку, Будеску (Ман, 83), Коман (Попеску, 57), Алибек (Гноэре, 74), Голофка.

"Виктория Плзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Гаек, Живулич (Горшава, 61), Грошовски, Коларж, Петржела (Земан, 80), Копиц, Ржезничек (Бакош, 61).

Предупреждения: Грошовски (34), Будеску (55).


"Црвена Звезда" – БАТЭ 1:1

Голы: Радонич, 54 - 1:0, Сигневич, 72 - 1:1

"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Стойкович, Срнич (Пешич, 77), Крстичич (Милияш, 89), Доналд, Ле Таллек, Канга, Радонич (Рикардиньо, 72), Боачи.

БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Володько (Сигневич, 61), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич (Володько, 83), Родионов (Бага, 75), Гордейчук.

Предупреждения: Савич (14), Милунович (47), Родионов (53). | http://soccernews.ru

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3 Лугано 1 0
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