"Стяуа" в серии пенальти одолел серсбкий "Бачка-Топола" и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Команды забили на двоих 12 голов

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"Стяуа" в серии пенальти одолел серсбкий "Бачка-Топола" и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Команды забили на двоих 12 голов

В рамках второго отборочного раунда Лиги Европы "Стяуа" в серии пенальти обыграл сербский клуб "Бачка-Топола".

В следующем раунде ЛЕ "Стяуа" встретится со "Слованом Либерец".

"Бачка-Топола" - "Стяуа" 6:6, по пенальти - 4:5

Голы: Миличевич, 11 - 1:0, Дуронич, 14 - 2:0, Коман, 25 - 2:1, Ман, 50 - 2:2, Антонич, 51 - 3:2, Ман (пен), 63 - 3:3, Балаж (аг), 90+2 - 3:4, Томанович, 90+4 - 4:4, Ман, 105 - 4:5, Тумбашевич, 105+1 - 5:5, Петре, 108 - 5:6, Томанович, 117 - 6:6

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