Стык сильной обороны и атаки, которая не старалась: Франция и Португалия сыграли скучный центральный матч в Лиге Наций

Франция несколько дней назад уже проверила свои силы на поле, в пух и прах разгромив обескровленную коронавирусом сборную Украины – 7:1, так наши географические соседи еще не проигрывали. После разгрома украинцев Дидье Дешам кардинально изменил стартовый состав – с того матча в основе остались только Павар и Жиру. На этот раз Дидье Дешам с первых минут бросил в бой Гризманна, Мбаппе, Варана, Погба, Канте, Рабьо, Льориса, Кимпембе и Люку Эрнандеса. Сантуш, в свою очередь, вернул в основу Бруну Фернандеша, Карвалью, Фелиша, Бернарду Силву и Нелсона Семеду, но оставил на банке Канселу, Жоту, Андре Силву и Моутинью. От начала первого тайма ожидалась затяжная разведка без обострения, но в таком стиле команды сыграли до самого перерыва. В стартовые 15 минут команды даже не били по воротам, но частенько били друг друга – например, Рубен Диаш разбил голову Жиру уже на первых секундах встречи. Дебютный "момент" произошел аж на 20-й минуте, когда Бруну Фернандеш пробил метров с 25-ти после розыгрыша штрафного – мяч рикошетом от защитника медленно пролетел рядом с левой стойкой, однако Льорис все контролировал. После этого эпизода португальцы ненадолго захватили инициативу, несколько раз обострив игру. На 23-й минуте с правого края штрафной стрелял Роналду, однако удар в последний момент успел накрыть Эрнандес. Еще через две минуты Семеду ворвался в эту зону и пробил с острого угла в ближнюю девятку, попав в внешнюю сторону сетки. На этом агрессия гостей сошла на нет, а французы в ответ провели ряд атак.

На 33-й минуте одна из них завершилась ударом с острого угла в исполнении Гризманна, однако Патрисиу уверенно поймал мяч. Португалия огрызнулась штрафным на 35-й – подача с него идеально летела на Роналду, но ее неудачно прервал Фелиш, замкнув в падении очень неточно. В последующие девять минут моментов не возникало, однако на 44-й Жиру мог открыть счет в результате отскока от колена Перрейры – Оливье пробивал с подъема метров с 18-ти, но запустил мяч на трибуны. На перерыв команды ушли без забитых голов. Второй тайм начался с размена моментами. На 49-й минуте мог забивать Мбаппе, который ворвался на левый край штрафной, эффектно качнул Перрейру и вышел один на один с Патрисиу под острым углом, однако попытку перебросить Руя форвард запорол. Португалия на 50-й ответила забрасыванием Геррейро в штрафную – Криштиану мог пробивать метров с десяти, но поскользнулся, не попав по мячу нормально! Сфера пролетела параллельно воротам.

После этого французы провели ряд полумоментов: на 53-й Жиру немного не успел на замыкание подачи Погба, на 55-й Поль пробил из-за пределов штрафной в защитника, а на 57-й комбинация с участием Гризманна и Мбаппе завершилась слишком сильным пасом Антуана в штрафную. Португалия ответила серией угловых, во время которых дважды мог забивать Роналду – к счастью для хозяев, мяч с головы снимали Кимпембе и Погба. Постепенно игра скатилась к позиционной борьбе в среднем темпе, хотя тренеры пытались ускорить ее – Сантуш выпустил на поле Жоту, а Дидье Дешам выпустил Марсиаля. Середина второго тайма напоминала игру до перерыва. Команды много били друг друга по ногам, а моменты если и создавали, то с мизерным шансом на гол. Португальцы на 70-й и 74-й минутах имели в активе дальние удары в исполнении Перрейры (заблокировал Кимпембе) и Фелиша (точно в руки Льорису), а французы в этот период могли похвастаться лишь выстрелом Погба с правого фланга – Патрисиу спокойно поймал мягкий мяч. Правда, был в этом отрезке и гол Пепе после подачи со штрафного, но защитник "селесао" даже отпраздновать его не успел. Офсайд. Словом, на поле стало скучно!

В заключительной части встречи футбол стал еще более тягучим. Дидье Дешам пытался ускорить атаки Франции, выпустив на поле Комана, а Сантуш сделал аж четыре замены – сначала выпустил Санчеша, а затем бросил в бой Тринкау, Моутинью и Канселу. В компенсированное время замены португальцев могли сработать: Санчеш на 90+1-й мощно пробивал с дистанции (в руки Льорису), а на 90+3-й Тринкау протащил мяч под удар Роналду с левого края штрафной – Льорис, несмотря на рикошет, спас французов. Марсиаль огрызнулся ударом в падении через себя, но он оказался слишком неточным. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. У обеих команд теперь по семь очков в группе А3, но Португалия находится на первом месте благодаря лучшей разнице голов.

Оборона победила атаку, которая и не стремилась победить!

Матч оказался очень скучным. Очевидно, что мощь атак обеих команд позволяла устроить гораздо более интересный поединок, но команды решили отработать в среднем темпе, не тратя сил – первое место в группе Лиги Наций на данном этапе, как можно заметить, не приоритет. Даже желтых карточек после 2-й минуты никто не заработал. В таких матчах очень много решают ошибки обороны, но, к сожалению для болельщиков, защитники отработали шикарно. Уже на 2-й минуте Рубен Диаш показал, как трудно будет нападающим на поле, разбив лицо Жиру. Впрочем, грубости на поле возникало мало – в основном команды использовали мелкий тактический фол в центре поля, срывая и без того невысокий темп игры. Когда же дело доходило до ударных позиций, нападающие могли только поднимать руки вверх – защитники умело выжимали их на фланг и накрывали попытки выстрела по воротам. За весь матч произошло только три потенциально голевых момента: удар Жиру с лета после удачного рикошета, выход Мбаппе один на один под острым углом и выстрел Роналду в компенсированное время – при этом у Оливье не было времени придумать что-то острее, а Кришу для обстрела оставили только ближний угол (и то почти накрыли). Также было неудачное замыкания Криштиану на 50-й минуте. Все! Карта ударов показывает, насколько ужасные позиции имели форварды обеих сборных – и это только незаблокированные выстрелы. Все моменты, где удавалось пробить из центра штрафной, кроме ударов Жиру и Криштиану, оказались сумбурными и очень неточными.

Ни разу футболисты не прошили защиту разрезным пасом, а практически все передачи под удар оказались следствием поперечного переката. За весь матч произошел лишь один удар после подачи со стандарта – на 35-й минуте Фелиш неуклюже замыкал в сторону от ворот, больше навредив Роналду. Даже дриблинг у команд не пошел – статистика насчитала 41 попытку обыгрышей один-в-один (17:24), однако удачных эпизодов было только 12 (7:5). Если бы футболисты больше хотели победить, обороне стало бы труднее, но тратить силы и получать травмы в Лиге Наций ТОП-сборные не собираются. Это заметно по всем командам – ​​феерию не выдали ни Англия с Бельгией, ни итальянцы с поляками, ни испанцы со швейцарцами. В поединке Нидерландов с Боснией первый опасный момент вообще произошел на 68-й минуте. Ну а чего ж вы хотели, турнир же изначально задумывался для того, чтобы заменить товарищеские матчи, вот он и стал теми же товарищескими матчами, только с повышенной ответственностью и в красивой обертке. Хорошо только Гибралтару, который благодаря Лиге Наций первый раз в жизни попробует вкус первого места в группе (в четвертом дивизионе обыграли Лихтенштейн и Сан-Марино). Ну а ТОП-сборные не будут рвать когти в таких матчах, тем более в условиях нынешней ситуации, и тем более при таком плотном графике клубных матчей. Так что разбирать матчи Лиги Наций в исполнении лучших сборных Европы мы, конечно же, будем, но вот сколько материала предоставят эти самые сборные для нас – большой вопрос!