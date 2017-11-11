Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018

Дания – Ирландия

Стадион: "Паркен" (Копенгаген)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия).

В очередном стыковом матче за право выступать на ЧМ-2018 сборная Дании сыграет против Ирландии. Обе команды лишь в последних играх отбора заслужили право побороться за выход на Мундиаль, и теперь им предстоит в очном противостоянии решить, кто поедет в Россию грядущим летом. Фаворитом в данной паре считаются датчане, которые превосходят подопечных О'Нил как по составу, так и по качеству показываемой в последнее время игры. Но ирландцы, конечно же, просто так не сдадутся, и без их зеленой армии болельщиков любое спортивное событие потеряет в зрелищности.

Датчане завершили квалификацию на втором месте отборочной группы "E", уступив лидерство полякам и опередив на 4 очка сборную Черногории. Подопечные Оге Харейде ударно провели концовку турнира: разгром Польши – 4:0 и Армении – 4:1, а также победа над основным конкурентом в лице сборной Черногории со счетом 1:0. В последнем ничего не решавшем туре Дания сыграла вничью с Румынией и, набрав 20 очков, обеспечила себе выход в стыки. Все сильнейшие футболисты команды в строю и готовы сыграть в матче с Ирландией, в том числе и лидер сборной – Кристиан Эриксен.

Ирландцы финишировали вторыми в группе "D", чего от них мало кто ожидал. Тем более перед последним туром: подопечным О'Нила нужна была только победа в выездном матче против сборной Уэльса и они ее добились – 1:0. По итогам 10 матчей британцы набрали 19 очков, отпустив вперед лишь сборную Сербии с 21 баллом в активе. Есть определенные кадровые проблемы в составе ирландцев: не смогут принять участие в матче травмированные Магуайр и Киог, а также дисквалифицированный Мейлер.

Интересные факты противостояния Дании и Ирландии:

Две последние встречи между этими соперниками закончились победами ирландцев с общим счетом 7:0.

Беспроигрышная серия сборной Дании составляет 7 матчей.

Ирландцы не проигрывают в 6 подряд выездных отборочных матчах.

В 7 последних матчах сборной Ирландии в квалификации было забито менее 3 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Дания: Шмейхель, Кьер, Дурмиси, Кристенсен, Анкерсен, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Бендтнер, Поульсен.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Уорд, Кристи, Кларк, Уилан, Хендрик, Макклейн, Артер, Брэйди, Мерфи.

Прогноз на матч Дания – Ирландия:

Датчане – фавориты домашнего матча, пусть и с не самым большим преимуществом. Ирландцы же показали, как грамотно и хладнокровно они умеют добиваться результата, а оборона подопечных О'Нила – одна из самых надежных в Европе.

Победа сборной Дании оценивается букмекерами коэффициентом 1,76, ничья – 3,54, победа Ирландии – 6,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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