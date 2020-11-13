Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября

Теги венгриясловакияшотландиямакедония

Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября

Представляем вашему вниманию результаты стыковых матчей Евро-2020, которые прошли 12 ноября.

По итогам встреч сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии вышли в финальную часть Евро-2020.

Путь А

Венгрия - Исландия 2:1
Голы: Сигурдссон, 11 - 0:1, Него, 88 - 1:1, Собослаи, 90 - 2:1

Путь В

Северная Ирландия - Словакия 1:2
Голы: Куцка, 17 - 0:1, Шкриньяр (аг), 87 - 1:1, Дюриш, 110 - 1:2

Путь С

Сербия - Шотландия 1:1, по пенальти - 4:5
Голы: Кристи, 52 - 0:1, Йович, 90 - 1:1       

Путь D

Грузия - Северная Македония 0:1
Гол: Пандев, 56 - 0:1  

Читайте также: Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились все группы Евро-2020

Определились все группы Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов