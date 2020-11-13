Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября
Представляем вашему вниманию результаты стыковых матчей Евро-2020, которые прошли 12 ноября.
По итогам встреч сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии вышли в финальную часть Евро-2020.
Путь А
Венгрия - Исландия 2:1
Голы: Сигурдссон, 11 - 0:1, Него, 88 - 1:1, Собослаи, 90 - 2:1
Путь В
Северная Ирландия - Словакия 1:2
Голы: Куцка, 17 - 0:1, Шкриньяр (аг), 87 - 1:1, Дюриш, 110 - 1:2
Путь С
Сербия - Шотландия 1:1, по пенальти - 4:5
Голы: Кристи, 52 - 0:1, Йович, 90 - 1:1
Путь D
Грузия - Северная Македония 0:1
Гол: Пандев, 56 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1