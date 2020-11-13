Стыковые матчи Евро-2020: все результаты 12 ноября

Представляем вашему вниманию результаты стыковых матчей Евро-2020, которые прошли 12 ноября.

По итогам встреч сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии вышли в финальную часть Евро-2020.

Путь А

Венгрия - Исландия 2:1

Голы: Сигурдссон, 11 - 0:1, Него, 88 - 1:1, Собослаи, 90 - 2:1

Путь В

Северная Ирландия - Словакия 1:2

Голы: Куцка, 17 - 0:1, Шкриньяр (аг), 87 - 1:1, Дюриш, 110 - 1:2

Путь С

Сербия - Шотландия 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Кристи, 52 - 0:1, Йович, 90 - 1:1

Путь D

Грузия - Северная Македония 0:1

Гол: Пандев, 56 - 0:1

Читайте также: Сборная России сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче. | http://soccernews.ru