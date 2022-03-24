Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
Состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C.
Казахстан на выезде победил Молдову, Эстония дома сыграла вничью с Кипром. Ответные матчи состоятся 29 марта. Команды, которые проиграют по сумме двух встреч, вылетят в Лигу D.
Молдова - Казахстан - 1:2 (1:0)
Голы: Николаэску, 45 - 1:0, Малый, 63 - 1:1, Посмак, 79 (автогол) - 1:2
Эстония - Кипр - 0:0б
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