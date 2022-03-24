Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии

Теги эстониякипрказахстанмолдова

Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии

Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен

Состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C. 

Казахстан на выезде победил Молдову, Эстония дома сыграла вничью с Кипром. Ответные матчи состоятся 29 марта. Команды, которые проиграют по сумме двух встреч, вылетят в Лигу D.

Молдова - Казахстан - 1:2 (1:0)
Голы: Николаэску, 45 - 1:0, Малый, 63 - 1:1, Посмак, 79 (автогол) - 1:2

Эстония - Кипр - 0:0б

Не пропустите: Армения победила Черногорию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" верит в возможность трансфера Салаха

"Барселона" верит в возможность трансфера Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов