Стыковые матчи Лиги наций: успех Казахстана, домашняя ничья Эстонии

Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен

Состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C.

Казахстан на выезде победил Молдову, Эстония дома сыграла вничью с Кипром. Ответные матчи состоятся 29 марта. Команды, которые проиграют по сумме двух встреч, вылетят в Лигу D.

Молдова - Казахстан - 1:2 (1:0)

Голы: Николаэску, 45 - 1:0, Малый, 63 - 1:1, Посмак, 79 (автогол) - 1:2

Эстония - Кипр - 0:0б

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